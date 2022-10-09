Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+

09 октября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, США проталкивают свои решения ценой дестабилизации мирового энергетического рынка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU США теряют самообладание из-за решения России и стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения [стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти]», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули решения, которые, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций», — добавил пресс-секретарь РФ. Речь идет о введении странами Евросоюза потолков цен на нефть. Он также отметил, что манипуляция американцами своими запасами нефти «не приведет ни к чему хорошему». Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. А конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

США теряют самообладание из-за решения России и стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения [стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти]», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули решения, которые, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций», — добавил пресс-секретарь РФ. Речь идет о введении странами Евросоюза потолков цен на нефть. Он также отметил, что манипуляция американцами своими запасами нефти «не приведет ни к чему хорошему». Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. А конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.