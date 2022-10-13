Украина использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии

Украинские диверсанты пытаются найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, чтобы найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ. Об этом сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи «Гиацинт-Б».
«Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии», — сказал боец из группировки «О». Его слова передает РИА «Новости. По его словам, орудия российской армии эффективно ведут артиллерийские дуэли с гаубицами М777из США.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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