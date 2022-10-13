13 октября 2022

Украина использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии

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Украинские диверсанты пытаются найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, чтобы найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ. Об этом сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи «Гиацинт-Б».

«Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии», — сказал боец из группировки «О». Его слова передает РИА «Новости. По его словам, орудия российской армии эффективно ведут артиллерийские дуэли с гаубицами М777из США.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, чтобы найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ. Об этом сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи «Гиацинт-Б». «Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии», — сказал боец из группировки «О». Его слова передает РИА «Новости. По его словам, орудия российской армии эффективно ведут артиллерийские дуэли с гаубицами М777из США. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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