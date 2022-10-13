13 октября 2022

В Крыму арестовали фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

«Интерфакс»: суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
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Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосту арестованы до 8 декабря Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник.

«В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что арестованы были Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

Также эту информацию подтвердили адвокаты двоих фигурантов. Суд и следствие не стали комментировать ситуацию агентству.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву.

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Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник. «В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что арестованы были Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Также эту информацию подтвердили адвокаты двоих фигурантов. Суд и следствие не стали комментировать ситуацию агентству. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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