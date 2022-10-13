В Крыму арестовали фигурантов дела о теракте на Крымском мосту «Интерфакс»: суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту 14 октября 2022 в 02:17 Размер текста - 17 + Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосту арестованы до 8 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник. «В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что арестованы были Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Также эту информацию подтвердили адвокаты двоих фигурантов. Суд и следствие не стали комментировать ситуацию агентству. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву. Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник. «В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что арестованы были Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Также эту информацию подтвердили адвокаты двоих фигурантов. Суд и следствие не стали комментировать ситуацию агентству. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям