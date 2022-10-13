В ЯНАО из-за мобилизации упала цена вторичного жилья

В ЯНАО на фоне мобилизации упали цены на вторичном рынке жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU

На рынке жилой недвижимости во время частичной мобилизации в ЯНАО, часть собственников делала скидки на вторичное жилье, другая часть взяла паузу в продаже. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Часть собственников переживали, что цена вторичного жилья начнет резкое падение, и были готовы при срочной продаже своих объектов делать скидки на уровне 15-20% от начальной цены предложения. Другая часть собственников напротив взяла паузу в продаже, и возобновили поиск клиентов в октябре», — рассказал Иванов.

Он также отметил, что в первой категории в основном те, у кого ипотека и те, кто планировал переезд. Во второй те, кто приобретал недвижимость для сохранения своих сбережений от инфляции. Схожая ситуация была и со спросом.

«Часть покупателей поставили сделку на паузу в первую неделю после 21 сентября, возобновив их в течение нескольких дней, другие наоборот спешили успеть приобрести недвижимость со скидкой и оформить ипотеку, переживая за то, что ставки могут вырасти. По сравнению с августом этого года в сентябре спрос был ниже в среднем всего на 2-3%, пик снижения покупательской активности пришелся на первую неделю после 21 сентября, когда спрос снижался на 15-20% относительно средних значений начала сентября», — прокомментировал спрос на недвижимость в период частичной мобилизации Александр Иванов.

Отмечается, что в феврале этого года доля сделок, поставленных на паузу была в 1,5-2 раза больше, чем в первые дни после объявления о частичной мобилизации. Рынок недвижимости быстро начал возвращаться к своему нормальному функционированию.

Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на аренду квартир в Ямало-Ненецком автономном округе. А также, возможно ли купить квартиру в ЯНАО с минимальной заработной платой.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.