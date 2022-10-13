Зеленский признал эффективность частичной мобилизации в России

ВСУ оказались под давлением из-за мобилизации в России, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаМобилизация в России
Увеличение численности российских войск, благодаря частичной мобилизации, оказывает чувствительное давление на ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. <…> [Создается] дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — констатировал Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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