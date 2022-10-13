13 октября 2022

Зеленский признал эффективность частичной мобилизации в России

Зеленский пожаловался на «чувствительное давление» мобилизованных россиян на ВСУ
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
ВСУ оказались под давлением из-за мобилизации в России, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Увеличение численности российских войск, благодаря частичной мобилизации, оказывает чувствительное давление на ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. <…> [Создается] дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — констатировал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.

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Увеличение численности российских войск, благодаря частичной мобилизации, оказывает чувствительное давление на ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. <…> [Создается] дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — констатировал Владимир Зеленский в своем видеообращении. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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