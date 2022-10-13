13 октября 2022
12 октября 2022

Рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Рыбаки из ХМАО достойным уловом закрывают сезон летней рыбалки Фото:

Рыбаки из ХМАО поймали больших щук, так они закрыли сезон летней рыбалки. Пост размещен в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Закрыли сезон с лодки», — написал пользователь Вася Васьков в группе. Под сообщением он поделился фото с уловом. Любители рыбалки в комментариях к посту отметили, что улов достойный.

Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Сургута, поймавшем большую щуку. Он поймал ее на протоке Оби — Покамасе.

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Фото:

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Рыбаки из ХМАО поймали больших щук, так они закрыли сезон летней рыбалки. Пост размещен в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте». «Закрыли сезон с лодки», — написал пользователь Вася Васьков в группе. Под сообщением он поделился фото с уловом. Любители рыбалки в комментариях к посту отметили, что улов достойный. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Сургута, поймавшем большую щуку. Он поймал ее на протоке Оби — Покамасе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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