Рыбаки из ХМАО достойным уловом закрывают сезон летней рыбалки
Рыбаки из ХМАО поймали больших щук, так они закрыли сезон летней рыбалки. Пост размещен в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
«Закрыли сезон с лодки», — написал пользователь Вася Васьков в группе. Под сообщением он поделился фото с уловом. Любители рыбалки в комментариях к посту отметили, что улов достойный.
Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Сургута, поймавшем большую щуку. Он поймал ее на протоке Оби — Покамасе.
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