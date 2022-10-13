Один из богатейших пермских депутатов расширяет бизнес в Коми-округе

14 октября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Депутат полагает, что мощности предприятия закроют все потребности Коми-Пермяцкого округа в ягодах и грибах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров объявил о намерении запустить в Коми-Пермяцком округе новый бизнес-проект. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что речь идет о предприятии, которое займется переработкой дикоросов. «Начало положено! Новое предприятие, новые технологии, новые возможности, новые рабочие места, новые инвестиции в город! Грибы и ягоды будут являться главным компонентом нового продукта!», — написал Петров. Отвечая на вопросы пользователей соцсети о планируемых объемах выпускаемой продукции, депутат пояснил, что он будет зависеть от покупательского спроса. Мощности предприятия, по словам Петрова, «позволят закрыть все потребности округа». Петров являлся депутатом ЗС трех предыдущих созывов (2009-2011, 2011-2016, 2016-2021), в прошлом году он вновь вошел в состав краевого парламента. Депутат является единственным учредителем ООО «Маркетинг», под управлением которого находятся несколько кафе, ресторан национальной кухни, а также магазины. Помимо этого, Петров возглавляет ассоциацию производителей национальной продукции Коми-Пермяцкого народа «Парма». По итогам 2021 года он вошел в число самых богатых пермских парламентариев. Главным «результатом» проекта, по словам депутата, будут грибы и ягоды Личная страница Алексея Петрова «ВКонтакте»

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров объявил о намерении запустить в Коми-Пермяцком округе новый бизнес-проект. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что речь идет о предприятии, которое займется переработкой дикоросов. «Начало положено! Новое предприятие, новые технологии, новые возможности, новые рабочие места, новые инвестиции в город! Грибы и ягоды будут являться главным компонентом нового продукта!», — написал Петров. Отвечая на вопросы пользователей соцсети о планируемых объемах выпускаемой продукции, депутат пояснил, что он будет зависеть от покупательского спроса. Мощности предприятия, по словам Петрова, «позволят закрыть все потребности округа». Петров являлся депутатом ЗС трех предыдущих созывов (2009-2011, 2011-2016, 2016-2021), в прошлом году он вновь вошел в состав краевого парламента. Депутат является единственным учредителем ООО «Маркетинг», под управлением которого находятся несколько кафе, ресторан национальной кухни, а также магазины. Помимо этого, Петров возглавляет ассоциацию производителей национальной продукции Коми-Пермяцкого народа «Парма». По итогам 2021 года он вошел в число самых богатых пермских парламентариев.