Доходы пермского депутата в 2021 году выросли на сотни миллионов

Геннадий Шилов в 2021 году заметно увеличил состояние Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

По итогам 2021 года депутат законодательного собрания Пермского края, советник генерального директора АО «Сибур-Химпром» Геннадий Шилов увеличил свои доходы по сравнению с прошлым годом на 276,9 млн рублей — с 84,9 до 361,8 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе народных избранников за 2021 опубликованы на сайте заксобрания Прикамья.

Шилову принадлежат также 11 участков земли, дом, баня, несколько объектов коммерческой недвижимости, автомобили BMW X6 и Lexus, а также мост через реку Качка. Депутат Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс», увеличил доход на 33,1 млн рублей, с 53,8 млн до 86,9 млн рублей. Помимо квартиры площадью 56,5 кв. м, у депутата нет другой недвижимости и имущества.

Депутат и предприниматель Алексей Петров разбогател на 23,3 млн рублей (с 93,2 млн до 116,5 млн рублей). В его собственности — 20 участков земли, квартира площадью 96,5 кв. м., гараж и шесть объектов коммерческой недвижимости. Петрову принадлежат три «ГАЗели», Hyndai, Skoda Kodiaq, четыре прицепа, три автофургона и моторная лодка.

Алексей Золотарев задекларировал 23,9 млн рублей. За год его доход увеличился на 17 млн рублей. Ему принадлежат шесть квартир площадью 71, 74, 15, 75, 159 и 209 кв. м. В его собственности — автозаправочные станции, несколько гаражей, склады, котельные и железнодорожные пути протяженностью 214 метров. Также Золотарев указал в сведениях об имуществе автомобили Toyota, Lexus, КамАЗ, МАЗ и экскаватор-погрузчик. В пользовании депутата, а также его супруги и дочери, есть жилой дом (300 кв. м.) и участок земли (1358 кв. м.).

Александр Бойченко стал богаче на 14,6 млн рублей. По итогам 2021 года его доход составил 44,1 млн рублей. У него имеется квартира площадью 68 кв. м и автомобиль Audi Q3. Самым богатым пермским депутатом стал Николай Благов.