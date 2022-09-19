В курганском поселке, где убили полицейского, было еще одно нападение с незаконным оружием

В курганском поселке злоумышленники с ружьем напали на посетителей кафе

В курганском поселке злоумышленники с ружьем напали на посетителей кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двух братьев из рабочего поселка Мишкино Курганской области обвиняют в покушении на убийство посетителей местного кафе. Нападавшие имели при себе незаконно купленным обрезом. В январе в этом поселке злоумышленник расстрелял полицейских, один из них погиб. Соответствующая информация опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«В ночь на 18 декабря 2021 года младший из братьев находился в кафе в центре поселка. Мужчина вел себя непристойно, поэтому посетители сделали ему замечания. После чего, он решил их убить», — говорится на сайте. Для осуществления плана он позвонил старшему брату, который, вооружившись незаконно приобретенным обрезом гладкоствольного охотничьего ружья и ножом, пришел в кафе.

В ходе конфликта нападавшие были обезоружены мужчинами, которые находились в кафе. При этом двое потерпевших получили ножевые и огнестрельные ранения. В последствии им оказали медицинскую помощь. С места происшествия нападавшие скрылись, но спустя некоторые время их задержали сотрудники полиции.

Братья обвиняются в совершении преступлений по следующим статьям: ч.3 ст. 30, п. п. «а,е,ж,и» ч.2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство <…>, совершенное из хулиганских побуждений, а также п.«а» ч.3 ст. 222 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено, мужчины заключены под стражу. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

До этого URA.RU писало, что 8 января возле здания отдела полиции был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй получил ранения. Злоумышленник расстрелял полицейских из охотничьего ружья. Преступник скончался в больнице от полученных при задержании ранений. Погибшего полицейского Дениса Михалева наградили посмертно медалью «За отличие в охране общественного порядка».