Минфин оплатил долги на 9 млрд компании, управлявшейся Чубайсом

«Ведомости»: Минфин оплатил долги «Роснано» на 9 млрд

14 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

По информации газеты, для оплаты долга «Роснано» было принято решение задействовать госгарантию Фото: Анна Майорова © URA.RU Минфин России погасил за «Роснано» облигации на сумму 9 млрд рублей с госгарантией в связи с невозможностью компанией исполнения обязательств. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника. «Облигации были размещены в 2015 г., срок их погашения наступил 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме», — цитирует сообщение компании «Ведомости». По информации источников газеты, у «Роснано» не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. «Поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета», — пишет «Ведомости». Отмечается, что это первый случай, когда выплаты по долгам госкорпорации были произведены из ресурсов казны. Предыдущий выпуск облигаций был погашен «Роснано» в 2019 году. На тот момент о финансовых проблемах «Роснано» было неизвестно. О системных проблемах «Роснано» стало известно в ноябре прошлого года. Тогда компания объявила, что обсудила с крупными держателями облигаций и кредиторами возможные сценарии реструктуризации [долга] в интересах кредиторов. Банк России тогда сообщил, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли, передает RT.

Минфин России погасил за «Роснано» облигации на сумму 9 млрд рублей с госгарантией в связи с невозможностью компанией исполнения обязательств. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника. «Облигации были размещены в 2015 г., срок их погашения наступил 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме», — цитирует сообщение компании «Ведомости». По информации источников газеты, у «Роснано» не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. «Поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета», — пишет «Ведомости». Отмечается, что это первый случай, когда выплаты по долгам госкорпорации были произведены из ресурсов казны. Предыдущий выпуск облигаций был погашен «Роснано» в 2019 году. На тот момент о финансовых проблемах «Роснано» было неизвестно. О системных проблемах «Роснано» стало известно в ноябре прошлого года. Тогда компания объявила, что обсудила с крупными держателями облигаций и кредиторами возможные сценарии реструктуризации [долга] в интересах кредиторов. Банк России тогда сообщил, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли, передает RT.