Danone отказывается от бизнеса в России

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Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, данон, danone
Danone решил продать бизнес в России Фото:

Французская компания Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

«Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — сообщается на сайте компании. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

«После закрытия сделка, которая должна быть одобрена регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России», — уточняется в сообщении. При этом приоритетом компании остается уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам, отметили авторы.

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Французская компания Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Сообщение об этом появилось на сайте организации. «Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — сообщается на сайте компании. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров. «После закрытия сделка, которая должна быть одобрена регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России», — уточняется в сообщении. При этом приоритетом компании остается уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам, отметили авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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