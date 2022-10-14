Danone отказывается от бизнеса в России

14 октября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Danone решил продать бизнес в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Французская компания Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Сообщение об этом появилось на сайте организации. «Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — сообщается на сайте компании. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров. «После закрытия сделка, которая должна быть одобрена регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России», — уточняется в сообщении. При этом приоритетом компании остается уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам, отметили авторы.

Французская компания Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Сообщение об этом появилось на сайте организации. «Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — сообщается на сайте компании. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров. «После закрытия сделка, которая должна быть одобрена регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России», — уточняется в сообщении. При этом приоритетом компании остается уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам, отметили авторы.