В курганских лесах обнаружили больных диких животных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники регионального правительства предупредили охотпользователей о неизвестном смертельном заболевании у косуль в Далматовском и Шадринском округах. Соответствующие письма арендаторы (документ есть в распоряжении редакции) получили от департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов региона. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с охотничьим бизнесом.

«Департамент природных ресурсов разослал письма с просьбой усилить патрулирование территорий. Если увидим животное с признаками болезни, то нужно сразу сообщить в ведомство и связаться с ветеринарами», — отметил инсайдер. В письме указано, что этиология заболевания не ясна. Охотпользователей просят оказывать содействие сотрудникам ветеринарной службы.

Другой источник из числа охотпользователей подтвердил, что в двух округах выявлены случаи неизвестного заболевания у косуль. По его словам, сейчас специалисты проводят исследования и разбираются в причинах случившегося. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры. На обращение по телефону корреспондента URA.RU в надзорных органах оперативно не смогли предоставить комментарии.

В департамент гражданской обороны и природных ресурсов, управление ветеринарии и управление Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы из ведомств не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что у пчеловодов Шадринского округа за несколько дней погибли пчелы, предположительно, после обработки химикатами местных полей. Тогда владельцы ульев обратились с заявлением в полицию.