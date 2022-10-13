В военкомате ХМАО объяснили, когда мобилизованных отправят на фронт. Видео

Военкомат ХМАО: массовые отправки мобилизованных на фронт начнутся после 17 октября

14 октября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Время отправки в сектор СВО зависит от специальности Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Массовые отправки мобилизованных югорчан, которые имеют воинско-учетные специальности водителей и стрелков, в сектор СВО начнутся после 17 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Есть норматив, по которому определенное количество часов должны отработать медицинскую подготовку, стрелковую подготовку, специальную подготовку, тактическую подготовку. Меньше остальных по этому нормативу готовят водителей. На переподготовку стрелкового специалиста хватит и двух недель. Ну, а ракетчикам и артиллеристам потребуются месяц и более. Также как и для полной подготовки операторов военных дронов. Поэтому массовая отправка водителей и стрелков в сектор СВО будет на следующей неделе. Мобилизованные более сложных специализаций поедут позже», — сказали в военкомате.



Заместитель губернатора Александр Тиртока сообщил, что рюкзаки с экипировкой для югорских мобилизованных, которые собраны правительством ХМАО, в ближайшее время вручат адресатам участники специальных групп, отправленных из региона по учебным центрам. Комплекты включают необходимые вещи для военнослужащих, например, одежда, спальные мешки, мобильные телефоны.



Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО дал три совета мобилизованным из ХМАО, как им выжить на фронте. Боевой офицер посоветовал мобилизованным для выживания всегда иметь ясную голову, прислушиваться к интуиции и отключить избыточное любопытство. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовые отправки мобилизованных югорчан, которые имеют воинско-учетные специальности водителей и стрелков, в сектор СВО начнутся после 17 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Есть норматив, по которому определенное количество часов должны отработать медицинскую подготовку, стрелковую подготовку, специальную подготовку, тактическую подготовку. Меньше остальных по этому нормативу готовят водителей. На переподготовку стрелкового специалиста хватит и двух недель. Ну, а ракетчикам и артиллеристам потребуются месяц и более. Также как и для полной подготовки операторов военных дронов. Поэтому массовая отправка водителей и стрелков в сектор СВО будет на следующей неделе. Мобилизованные более сложных специализаций поедут позже», — сказали в военкомате. Заместитель губернатора Александр Тиртока сообщил, что рюкзаки с экипировкой для югорских мобилизованных, которые собраны правительством ХМАО, в ближайшее время вручат адресатам участники специальных групп, отправленных из региона по учебным центрам. Комплекты включают необходимые вещи для военнослужащих, например, одежда, спальные мешки, мобильные телефоны. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО дал три совета мобилизованным из ХМАО, как им выжить на фронте. Боевой офицер посоветовал мобилизованным для выживания всегда иметь ясную голову, прислушиваться к интуиции и отключить избыточное любопытство. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.