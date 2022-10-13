13 октября 2022

Власти Пермского края планируют запустить электросуда по Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., золотая осень, набережная реки кама
Возможность запуска по Каме электросудов обсуждалась на всероссийском круизном форуме Фото:

Власти Пермского края обсуждают с бизнесом проект запуска электросудов по Каме и Волге. В планах также — увеличение количества круизных рейсов. Об этом шла речь на всероссийском круизном форуме, который сегодня открылся в краевой столице.

«В 2023 году хотим увеличить количество судозаходов в Пермский край в два раза по сравнению с текущим. Более того, три теплохода ставим базовыми для отправления из Перми. Это будут круговые рейсы. Надеемся, у что у жителей края и соседних регионов появится возможность из Перми отправиться в круиз в города, в которые мы на сегодняшний день заходим», — сообщил генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.

На форуме также подписано трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере развития речного туризма и перевозок по воде. Документ о взаимном партнерстве подразумевает взаимодействие между властями Пермского края, компаниями «Пермская судоверфь», ООО «Водоходъ» и ООО «Эмпериум». Главная цель — развитие судоходства на Каме и Волге.

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Власти Пермского края обсуждают с бизнесом проект запуска электросудов по Каме и Волге. В планах также — увеличение количества круизных рейсов. Об этом шла речь на всероссийском круизном форуме, который сегодня открылся в краевой столице. «В 2023 году хотим увеличить количество судозаходов в Пермский край в два раза по сравнению с текущим. Более того, три теплохода ставим базовыми для отправления из Перми. Это будут круговые рейсы. Надеемся, у что у жителей края и соседних регионов появится возможность из Перми отправиться в круиз в города, в которые мы на сегодняшний день заходим», — сообщил генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов. На форуме также подписано трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере развития речного туризма и перевозок по воде. Документ о взаимном партнерстве подразумевает взаимодействие между властями Пермского края, компаниями «Пермская судоверфь», ООО «Водоходъ» и ООО «Эмпериум». Главная цель — развитие судоходства на Каме и Волге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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