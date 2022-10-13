Тюменский военком рассказал, когда закончится мобилизация. Видео

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков пояснил, когда закончится мобилизация

14 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Тюменской области прокомментировал слухи о начале второй волны мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация завершится после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщил Информационный центр правительства региона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов России началась вторая волна частичной мобилизации. «Есть указ президента Российской Федерации от 21 сентября. Как будет приказ президента о завершении мобилизации, все задания будут выполнены. Мы не говорим ни про какие волны. Есть задание, которое выполняется. И это задание выполняется в плановом режиме», — сообщил Куличков Инфоцентру правительства Тюменской области. Он добавил, что мобилизованные Тюменской области получают всю необходимую экипировку. Дополнительные элементы амуниции им предоставляет регион. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

Частичная мобилизация завершится после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщил Информационный центр правительства региона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов России началась вторая волна частичной мобилизации. «Есть указ президента Российской Федерации от 21 сентября. Как будет приказ президента о завершении мобилизации, все задания будут выполнены. Мы не говорим ни про какие волны. Есть задание, которое выполняется. И это задание выполняется в плановом режиме», — сообщил Куличков Инфоцентру правительства Тюменской области. Он добавил, что мобилизованные Тюменской области получают всю необходимую экипировку. Дополнительные элементы амуниции им предоставляет регион. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.