13 октября 2022

Тюменский военком рассказал, когда закончится мобилизация. Видео

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков пояснил, когда закончится мобилизация
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Учения резервистов. Тюмень , куличков алексей
Военный комиссар Тюменской области прокомментировал слухи о начале второй волны мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Частичная мобилизация завершится после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщил Информационный центр правительства региона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов России началась вторая волна частичной мобилизации.

«Есть указ президента Российской Федерации от 21 сентября. Как будет приказ президента о завершении мобилизации, все задания будут выполнены. Мы не говорим ни про какие волны. Есть задание, которое выполняется. И это задание выполняется в плановом режиме», — сообщил Куличков Инфоцентру правительства Тюменской области.

Он добавил, что мобилизованные Тюменской области получают всю необходимую экипировку. Дополнительные элементы амуниции им предоставляет регион.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

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Частичная мобилизация завершится после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщил Информационный центр правительства региона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов России началась вторая волна частичной мобилизации. «Есть указ президента Российской Федерации от 21 сентября. Как будет приказ президента о завершении мобилизации, все задания будут выполнены. Мы не говорим ни про какие волны. Есть задание, которое выполняется. И это задание выполняется в плановом режиме», — сообщил Куличков Инфоцентру правительства Тюменской области. Он добавил, что мобилизованные Тюменской области получают всю необходимую экипировку. Дополнительные элементы амуниции им предоставляет регион. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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