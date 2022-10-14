Российская армия уничтожила важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях

Важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях уничтожены высокоточным оружием
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления», — сообщили в ведомстве. Данные объекты носят важный характер.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер