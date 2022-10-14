Российская армия уничтожила важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях

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Важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях уничтожены высокоточным оружием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления», — сообщили в ведомстве. Данные объекты носят важный характер.

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Вооруженные силы РФ уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления», — сообщили в ведомстве. Данные объекты носят важный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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