ВС РФ отбили несколько попыток наступления ВСУ по разным направлениям

Россия отбили попытки ВСУ наступить на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать российские позиции, на дальних подступах огнем российской артиллерии они [ВСУ] были рассеяны, уничтожены до 30 украинских солдат», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские подразделения пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения на краснолиманском направлении. Однако российской армии удалось отбить наступление и отбросить украинские подразделения на исходные позиции, уничтожив более 120 солдат ВСУ.
Также, по данным ведомства, на николаево-криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка в Херсонской области. Однако все атаки были отражены, уничтожено более 130 украинских солдат и три танка.
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Россия отбили попытки ВСУ наступить на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать российские позиции, на дальних подступах огнем российской артиллерии они [ВСУ] были рассеяны, уничтожены до 30 украинских солдат», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские подразделения пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения на краснолиманском направлении. Однако российской армии удалось отбить наступление и отбросить украинские подразделения на исходные позиции, уничтожив более 120 солдат ВСУ. Также, по данным ведомства, на николаево-криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка в Херсонской области. Однако все атаки были отражены, уничтожено более 130 украинских солдат и три танка.