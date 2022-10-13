13 октября 2022

В Кургане молодой водитель врезался в грузовик и погиб на месте ДТП. Фото, видео

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Фельдшеры. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Курганские врачи констатировали смерть молодого водителя в ДТП с грузовиком Фото:

На курганском проспекте Машиностроителей произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в УМВД Курганской области.

«Водитель 1998 года рождения, житель Кетовского района, на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны проспекта Голикова в сторону путепровода по проспекту Машиностроителей. <…> около дома №19 водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Вольво <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Авария случилась около 12 часов дня 14 октября.

Как дополнили в полиции, за погибшим в базе ГИБДД числилось 55 нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Смертельное ДТП нра проспекте Машиностроителей в Кургане 14 октября 2022 г.

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На курганском проспекте Машиностроителей произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в УМВД Курганской области. «Водитель 1998 года рождения, житель Кетовского района, на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны проспекта Голикова в сторону путепровода по проспекту Машиностроителей. <…> около дома №19 водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Вольво <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Авария случилась около 12 часов дня 14 октября. Как дополнили в полиции, за погибшим в базе ГИБДД числилось 55 нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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