В Кургане молодой водитель врезался в грузовик и погиб на месте ДТП. Фото, видео

14 октября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Курганские врачи констатировали смерть молодого водителя в ДТП с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском проспекте Машиностроителей произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в УМВД Курганской области. «Водитель 1998 года рождения, житель Кетовского района, на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны проспекта Голикова в сторону путепровода по проспекту Машиностроителей. <…> около дома №19 водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Вольво <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Авария случилась около 12 часов дня 14 октября. Как дополнили в полиции, за погибшим в базе ГИБДД числилось 55 нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются. Смертельное ДТП нра проспекте Машиностроителей в Кургане 14 октября 2022 г. фото: ОГИБДД по г. Кургану

На курганском проспекте Машиностроителей произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в УМВД Курганской области. «Водитель 1998 года рождения, житель Кетовского района, на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны проспекта Голикова в сторону путепровода по проспекту Машиностроителей. <…> около дома №19 водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Вольво <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Авария случилась около 12 часов дня 14 октября. Как дополнили в полиции, за погибшим в базе ГИБДД числилось 55 нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.