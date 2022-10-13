На курганском проспекте Машиностроителей произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в УМВД Курганской области.
«Водитель 1998 года рождения, житель Кетовского района, на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны проспекта Голикова в сторону путепровода по проспекту Машиностроителей. <…> около дома №19 водитель допустил наезд на стоящий автомобиль Вольво <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Авария случилась около 12 часов дня 14 октября.
Как дополнили в полиции, за погибшим в базе ГИБДД числилось 55 нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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