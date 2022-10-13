В Курганской области закрыли школу из-за протекающей крыши

14 октября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В селе Баярак родители учеников возмущены, что власти закрыли школу Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Баярак Белозерского района приостановили работу школы из-за протекающей кровли, а учеников перевели в другую сельскую школу. Родители школьников сочли это решение неправомерным и попросили вмешаться губернатора Вадима Шумкова, об этом они написали в группе «Аноним Курган» во «Вконтакте». «Вадим Михайлович [Шумков], проверьте администрацию Белозерского округа, это же не справедливо. Взяли и закрыли школу в с. Баярак, поспособствовал глава округа», — написали родители в группе «Аноним Курган» с просьбой разобраться в ситуации. В администрации Белозерского муниципального округа уточнили, что школа в селе Баярак (филиал Белозерской СОШ) не закрыта, а приостановлена ее деятельность. «Такое решение принято в связи с протеканием кровли в спортзале и некоторых кабинетах. По состоянию кровли, поврежденной ветром весной 2022 года, администрацией Белозерского района направлена претензия подрядчику, выполнившему ремонт кровли в 2016 году в рамках договора, предусматривающего 10-летний срок службы кровли. Арбитражный суд рассматривает иск администрации к подрядчику», — говорится в ответе местных властей. Учащиеся школы переведены в Куликовскую школу (филиал Белозерской СОШ). Организован подвоз на школьных автобусах и питание для детей. Педагоги Баяракской школы работают в Куликовской, трудоустроена и часть обслуживающего персонала.

В селе Баярак Белозерского района приостановили работу школы из-за протекающей кровли, а учеников перевели в другую сельскую школу. Родители школьников сочли это решение неправомерным и попросили вмешаться губернатора Вадима Шумкова, об этом они написали в группе «Аноним Курган» во «Вконтакте». «Вадим Михайлович [Шумков], проверьте администрацию Белозерского округа, это же не справедливо. Взяли и закрыли школу в с. Баярак, поспособствовал глава округа», — написали родители в группе «Аноним Курган» с просьбой разобраться в ситуации. В администрации Белозерского муниципального округа уточнили, что школа в селе Баярак (филиал Белозерской СОШ) не закрыта, а приостановлена ее деятельность. «Такое решение принято в связи с протеканием кровли в спортзале и некоторых кабинетах. По состоянию кровли, поврежденной ветром весной 2022 года, администрацией Белозерского района направлена претензия подрядчику, выполнившему ремонт кровли в 2016 году в рамках договора, предусматривающего 10-летний срок службы кровли. Арбитражный суд рассматривает иск администрации к подрядчику», — говорится в ответе местных властей. Учащиеся школы переведены в Куликовскую школу (филиал Белозерской СОШ). Организован подвоз на школьных автобусах и питание для детей. Педагоги Баяракской школы работают в Куликовской, трудоустроена и часть обслуживающего персонала.