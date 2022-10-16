Контрактник из ЯНАО погиб на Украине

17 октября 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

21-летний Артем Пугурчин погиб в ходе спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Села Овгорт (ЯНАО) 21-летний Артем Пугурчин погиб в ходе спецоперации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов. «В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, житель села Овгорт Артем Андреевич Пугурчин. Рядовому контрактной службы был 21 год. Выражаю искренние соболезнования родителям, братьям и сестрам, родным Артема. Светлая память о нашем земляке сохранится навсегда. Безмерная благодарность тем, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», — говорится в сообщении. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Власти России назвали целями этой спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.

Житель Села Овгорт (ЯНАО) 21-летний Артем Пугурчин погиб в ходе спецоперации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов. «В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, житель села Овгорт Артем Андреевич Пугурчин. Рядовому контрактной службы был 21 год. Выражаю искренние соболезнования родителям, братьям и сестрам, родным Артема. Светлая память о нашем земляке сохранится навсегда. Безмерная благодарность тем, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», — говорится в сообщении. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Власти России назвали целями этой спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.