Путин высказался о всеобщей мобилизации в России 14 октября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 + В России не будет всеобщей мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всеобщей мобилизации в России и дополнительного набора резервистов не потребуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Во-первых, Минобороны предполагало меньшую цифру, чем 300 тысяч. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу необходимости», — заявил Путин во время пресс-конференции в Казахстане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Всеобщей мобилизации в России и дополнительного набора резервистов не потребуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Во-первых, Минобороны предполагало меньшую цифру, чем 300 тысяч. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу необходимости», — заявил Путин во время пресс-конференции в Казахстане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям