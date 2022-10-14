Путин высказался о всеобщей мобилизации в России

В России не будет всеобщей мобилизации
Всеобщей мобилизации в России и дополнительного набора резервистов не потребуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Во-первых, Минобороны предполагало меньшую цифру, чем 300 тысяч. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу необходимости», — заявил Путин во время пресс-конференции в Казахстане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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