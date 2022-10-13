В Курганской области котельную вместо угля топят дровами

14 октября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

В селе Введенское жители беспокоятся, что не закуплен уголь для котельной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Введенское котельную вместо угля топят дровами. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обеспокоенные ситуацией. «На станции Введенское уголь не закупили, это серьезная проблема. Котельную топят дровами. Кочегарам физически тяжело — надо много дров, чтобы поддерживать температурный режим. Кочегары жалуются, что всю смену дрова рубят. В прошлом году была такая же проблема», — рассказали местные жители. Также жители опасаются, что котельная не сможет качественно работать на дровах в период холодов. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в настоящее время котельная работает на резервном котле. «Котельная работает на резервном котле, потому что это будет газовая котельная. Закончим оформлять все документы, и она будет запущена на газе. Я понимаю, люди видят чурки рядом с котельной и беспокоятся, но в домах-то тепло», — сказал Язовских. По его словам, запуск котельной на газе планируется до 1 ноября.

В селе Введенское котельную вместо угля топят дровами. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обеспокоенные ситуацией. «На станции Введенское уголь не закупили, это серьезная проблема. Котельную топят дровами. Кочегарам физически тяжело — надо много дров, чтобы поддерживать температурный режим. Кочегары жалуются, что всю смену дрова рубят. В прошлом году была такая же проблема», — рассказали местные жители. Также жители опасаются, что котельная не сможет качественно работать на дровах в период холодов. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в настоящее время котельная работает на резервном котле. «Котельная работает на резервном котле, потому что это будет газовая котельная. Закончим оформлять все документы, и она будет запущена на газе. Я понимаю, люди видят чурки рядом с котельной и беспокоятся, но в домах-то тепло», — сказал Язовских. По его словам, запуск котельной на газе планируется до 1 ноября.