Политолог раскрыл план Зеленского по втягиванию НАТО в войну с РФ

Политолог Марков: Зеленский планирует использовать Белоруссию, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ

14 октября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

По словам политолога Сергея Маркова, Владимир Зеленский подготовил план из семи пунктов по втягиванию НАТО в конфликт с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как напрямую втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в войну с Россией. Для этого он планирует использовать Белоруссию. О планах Зеленского сообщил генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков написал в своем telegram-канале. «Схема такая. Зеленский говорит, что он опасается нападения Белоруссии на Украину совместно с РФ. <…> Предлагает разместить на границе с Белоруссией наблюдателей. <…> Страны ЕС размещают своих наблюдателей [из НАТО]. <…> ВСУ сможет перебросить войска с границы с Белоруссией на фронт. <…> В случае развития военных действий, военные НАТО начнут погибать от ударов армии России», — написал Марков. Подытоживая план действий Зеленского, политолог поясняет, что перед альянсом станет выбор — бежать из Украины или послать еще больше солдат НАТО. Ранее в Североатлантическом альянсе уточнили, что не собираются защищать Украину. НАТО планирует только помогать. Президент Украины заявлял, что не собирается проводить переговоры с РФ. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что президенту РФ Владимиру Путину не о чем разговаривать с Зеленским, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны.

Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как напрямую втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в войну с Россией. Для этого он планирует использовать Белоруссию. О планах Зеленского сообщил генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков написал в своем telegram-канале. «Схема такая. Зеленский говорит, что он опасается нападения Белоруссии на Украину совместно с РФ. <…> Предлагает разместить на границе с Белоруссией наблюдателей. <…> Страны ЕС размещают своих наблюдателей [из НАТО]. <…> ВСУ сможет перебросить войска с границы с Белоруссией на фронт. <…> В случае развития военных действий, военные НАТО начнут погибать от ударов армии России», — написал Марков. Подытоживая план действий Зеленского, политолог поясняет, что перед альянсом станет выбор — бежать из Украины или послать еще больше солдат НАТО. Ранее в Североатлантическом альянсе уточнили, что не собираются защищать Украину. НАТО планирует только помогать. Президент Украины заявлял, что не собирается проводить переговоры с РФ. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что президенту РФ Владимиру Путину не о чем разговаривать с Зеленским, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны.