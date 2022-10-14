Минюст признал иноагентами главреда «Дождя»* и соратников Навального*

14 октября 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Тихон Дзядко внесен в список физлиц-иноагентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) Тихон Дзядко, а также сторонники Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев признаны иноагентами. Об этом свидетельствует база Минюста РФ. В список физлиц, выполняющих функции иноагентов, внесены Тихон Дзядко, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, а также блогер Дмитрий Низовцев. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. На прошлой неделе в перечень иностранных агентов ведомство внесло писателя Дмитрия Глуховского и рэпера Oxxxymiron. Также в список попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев. Вместе с этим Минюст снял статусы иноагентов с политолога Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. *Телеканал «Дождь» признал Минюстом РФ СМИ-иноагентом. *«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) Тихон Дзядко, а также сторонники Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев признаны иноагентами. Об этом свидетельствует база Минюста РФ. В список физлиц, выполняющих функции иноагентов, внесены Тихон Дзядко, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, а также блогер Дмитрий Низовцев. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. На прошлой неделе в перечень иностранных агентов ведомство внесло писателя Дмитрия Глуховского и рэпера Oxxxymiron. Также в список попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев. Вместе с этим Минюст снял статусы иноагентов с политолога Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. *Телеканал «Дождь» признал Минюстом РФ СМИ-иноагентом. *«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.