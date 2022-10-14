14 октября 2022
13 октября 2022

В ХМАО умер экс-прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
В ХМАО скончался экс-прокурор Фото:

В ХМАО умер бывший прокурор Михаил Кисельман. Сообщение с соболезнованием опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры.

«Руководство, весь личный состав прокуратуры автономного округа, ветераны и пенсионеры прокуратуры выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Кисельмана Михаила Абрамовича», — говорится в новости.

Михаил Кисельман возглавлял прокуратуру Советского района ХМАО-Югры, затем работал в должности старшего помощника прокурора округа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Большое внимание он уделял обучению и воспитанию кадров. В январе 2001 г. уволен из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО умер депутат районной думы Булат Аюпов. Ему было 39 лет. Много лет он боролся с раком.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО умер бывший прокурор Михаил Кисельман. Сообщение с соболезнованием опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры. «Руководство, весь личный состав прокуратуры автономного округа, ветераны и пенсионеры прокуратуры выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Кисельмана Михаила Абрамовича», — говорится в новости. Михаил Кисельман возглавлял прокуратуру Советского района ХМАО-Югры, затем работал в должности старшего помощника прокурора округа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Большое внимание он уделял обучению и воспитанию кадров. В январе 2001 г. уволен из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО умер депутат районной думы Булат Аюпов. Ему было 39 лет. Много лет он боролся с раком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...