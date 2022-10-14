В ХМАО умер экс-прокурор

В ХМАО умер бывший прокурор Михаил Кисельман. Сообщение с соболезнованием опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры.
«Руководство, весь личный состав прокуратуры автономного округа, ветераны и пенсионеры прокуратуры выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Кисельмана Михаила Абрамовича», — говорится в новости.
Михаил Кисельман возглавлял прокуратуру Советского района ХМАО-Югры, затем работал в должности старшего помощника прокурора округа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Большое внимание он уделял обучению и воспитанию кадров. В январе 2001 г. уволен из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО умер депутат районной думы Булат Аюпов. Ему было 39 лет. Много лет он боролся с раком.
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