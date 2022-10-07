В ХМАО умер депутат районной думы

В Советском (ХМАО) умер депутат районной думы Булат Аюпов. Об этом сообщили на странице думы советского района в сети «ВКонтакте».
«Булат Барыевич являлся самым молодым депутатом Думы 6 созыва. Он сделал многое для муниципалитета, особенно в сфере развития спорта. Председатель и депутаты думы советского района, сотрудники аппарата думы выражают соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Булата Барыевича. Эта утрата невосполнима», — говорится в сообщении.
Булату Аюпову было 39 лет. В районной думе он представлял партию «Единая Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что умер депутат городской думы Тюмени. По словам председателя гордумы, причиной смерти была тяжелая болезнь.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney