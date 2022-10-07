В ХМАО умер депутат районной думы

08 октября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Скончался депутат думы советского района Булат Аюпов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Советском (ХМАО) умер депутат районной думы Булат Аюпов. Об этом сообщили на странице думы советского района в сети «ВКонтакте». «Булат Барыевич являлся самым молодым депутатом Думы 6 созыва. Он сделал многое для муниципалитета, особенно в сфере развития спорта. Председатель и депутаты думы советского района, сотрудники аппарата думы выражают соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Булата Барыевича. Эта утрата невосполнима», — говорится в сообщении. Булату Аюпову было 39 лет. В районной думе он представлял партию «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что умер депутат городской думы Тюмени. По словам председателя гордумы, причиной смерти была тяжелая болезнь.

В Советском (ХМАО) умер депутат районной думы Булат Аюпов. Об этом сообщили на странице думы советского района в сети «ВКонтакте». «Булат Барыевич являлся самым молодым депутатом Думы 6 созыва. Он сделал многое для муниципалитета, особенно в сфере развития спорта. Председатель и депутаты думы советского района, сотрудники аппарата думы выражают соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Булата Барыевича. Эта утрата невосполнима», — говорится в сообщении. Булату Аюпову было 39 лет. В районной думе он представлял партию «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что умер депутат городской думы Тюмени. По словам председателя гордумы, причиной смерти была тяжелая болезнь.