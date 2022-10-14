Текслер отправил своих людей на выборы в новый челябинский муниципалитет

Текслер отправил своих людей на выборы в Коркинский округ

15 октября 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина уже управляет Коркинским округом в переходный период Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о делегировании своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы нового муниципалитета, Коркинского округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии заместителя председателя законодательного собрания Анатолия Еремина, советника губернатора Владимира Мякуша, заместителя губернатора Сергея Сушкова. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном 14 октября. В Коркинский муниципальный округ был преобразован Коркинский муниципальный район. Ликвидированы советы депутатов Коркинского, Розинского и Первомайского поселений. В сентябре были избраны депутаты собрания округа. До конца года будут ликвидированы администрации Коркино, Розы и Первомайского. Останется только администратор округа. Депутаты округа в конце ноября изберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. По данным URA.RU, свой пост сохранит глава района Наталья Лощинина. Областные власти намерены оказать ей поддержку.

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о делегировании своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы нового муниципалитета, Коркинского округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии заместителя председателя законодательного собрания Анатолия Еремина, советника губернатора Владимира Мякуша, заместителя губернатора Сергея Сушкова. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном 14 октября. В Коркинский муниципальный округ был преобразован Коркинский муниципальный район. Ликвидированы советы депутатов Коркинского, Розинского и Первомайского поселений. В сентябре были избраны депутаты собрания округа. До конца года будут ликвидированы администрации Коркино, Розы и Первомайского. Останется только администратор округа. Депутаты округа в конце ноября изберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. По данным URA.RU, свой пост сохранит глава района Наталья Лощинина. Областные власти намерены оказать ей поддержку.