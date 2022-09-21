В новом челябинском муниципалитете начали формировать власть

В новом челябинском муниципалитетеначали формировать власть

Коркинские депутаты выбрали спикером представляющего «ЕР» Николая Швеца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым председателем собрания депутатов вновь образованного Коркинского муниципального округа (Челябинская область) стал единоросс Николай Швец. Такое решение приняли на заседании 22 сентября депутаты, дав также старт конкурсу на пост главы округа.

«На сессии присутствовали 20 из 23 народных избранников. За кандидатуру Швеца проголосовали единогласно. Также депутаты дали старт будущим выборам главы муниципалитета, утвердив соответствующее положение о конкурсе на эту должность», — сообщили URA.RU в собрании.

После избрания спикера депутаты должны утвердить Устав нового муниципального образования. Выборы главы округа планируется провести уже на последующей сессии — основным кандидатом на этот пост считают главу бывшего Коркинского муниципального району Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом.

Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. Вместо четырех администраций осталась одна, а вместо 65 депутатов — в три раза меньше в окружном собрании. На их места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий. В итоге абсолютный контроль над собранием получила «Единая Россия», выиграв 21 из 23 мандатов.