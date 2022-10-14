Тюменские вузы оказались среди лучших в рейтинге университетов России

ТюмГУ оказался лучшим среди тюменских университетов и занял 13 место в общем рейтинге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) попали в топ-50 лучших вузов страны по мнению сайта hh.ru. Они заняли 13 и 45 место соответственно. Также в список попало еще одно учебное заведение города.

«13 место — ТюмГУ с итоговым баллом 103,4. 45 место — ТИУ с итоговым баллом 102», — отмечается в исследовании уровня привлекательности и представленности выпускников вузов на рынке труда. Также было обозначено, что средняя ожидаемая зарплата бывших студентов составила 40 и 50 тысяч рублей соответственно.

При этом востребованность учившихся в ТюмГУ оказалась выше — 6,7 против 3,8 у ТИУ. Значение высчитывалось с помощью среднего числа приглашений на собеседования, полученных одним человеком. Всего в исследовании использовались 5 параметров: популярность вуза в своем регионе; среднее число приглашений на собеседования; уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза; стаж и трудоустроенность.

Также 242 место в рейтинге занял Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ) с средней ожидаемой зарплатой в 50 тысяч рублей. Востребованность у работодателей составила 3.8. Общий балл 99,4.

Ранее URA.RU сообщало, что ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ назвали перечень возможной помощи, которую они готовы оказать родственникам мобилизованных россиян. Поддержка оказалась как материальной, так и психологической.