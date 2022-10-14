В Тюмени начнут проводить назальную вакцинацию от коронавируса

15 октября 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Назальную вакцинацию будут проводить вакциной «Гам-Ковид-Вак» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюменскую область поступила первая партия распыляющих насадок для назальной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства. «В Тюменскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины „Гам-Ковид-Вак“. Всего поступило 18 000 насадок», — говорится в сообщении инфоцентра Тюменской области. Назальная вакцинация проводится в два этапа. Насадки уже начали распределять по медицинским учреждениям. Их получили ОКБ №2, поликлиники №1, №3, №4, №5, № 6, №8, №12, №13, №17. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 1 ноября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

В Тюменскую область поступила первая партия распыляющих насадок для назальной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства. «В Тюменскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины „Гам-Ковид-Вак“. Всего поступило 18 000 насадок», — говорится в сообщении инфоцентра Тюменской области. Назальная вакцинация проводится в два этапа. Насадки уже начали распределять по медицинским учреждениям. Их получили ОКБ №2, поликлиники №1, №3, №4, №5, № 6, №8, №12, №13, №17. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 1 ноября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба.