29 сентября 2022

Власти Тюменской области приняли новое решение по коронавирусу

В Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до 1 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, прием у врача, пцр, тестирование на ковид 19
Режим ограничений по коронавирусу продлен до 1 ноября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области до 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий для предупреждения распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

« До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре властей.

Там добавили, что по информации Роспотребнадзора области, за последнюю неделю отмечено общее снижение заболеваемости COVID-19 на 2%. При этом взрослое население стало болеть чаще на 6%, а дети — на 33,5% реже.

В 90% случаев инфицированные переносят коронавирус в легкой форме. Большинство заболевших — 71%, сконцентрированы в Тюмени.

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В Тюменской области до 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий для предупреждения распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. « До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре властей. Там добавили, что по информации Роспотребнадзора области, за последнюю неделю отмечено общее снижение заболеваемости COVID-19 на 2%. При этом взрослое население стало болеть чаще на 6%, а дети — на 33,5% реже. В 90% случаев инфицированные переносят коронавирус в легкой форме. Большинство заболевших — 71%, сконцентрированы в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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