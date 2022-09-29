Власти Тюменской области приняли новое решение по коронавирусу

В Тюменской области до 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий для предупреждения распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
« До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре властей.
Там добавили, что по информации Роспотребнадзора области, за последнюю неделю отмечено общее снижение заболеваемости COVID-19 на 2%. При этом взрослое население стало болеть чаще на 6%, а дети — на 33,5% реже.
В 90% случаев инфицированные переносят коронавирус в легкой форме. Большинство заболевших — 71%, сконцентрированы в Тюмени.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В Тюменской области до 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий для предупреждения распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. « До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба», — сообщили в инфоцентре властей. Там добавили, что по информации Роспотребнадзора области, за последнюю неделю отмечено общее снижение заболеваемости COVID-19 на 2%. При этом взрослое население стало болеть чаще на 6%, а дети — на 33,5% реже. В 90% случаев инфицированные переносят коронавирус в легкой форме. Большинство заболевших — 71%, сконцентрированы в Тюмени.