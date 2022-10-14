Издревле ведьмины круги из грибов связывали с мистикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области грибники обнаружили в лесу ведьмин круг из грибов. Фото они поделились в соцсетях.

«Поехали с семьей за грибами за Копейск в сторону Октябрьского и обнаружили вот такое чудо, поисковик говорит, что это ведьмин круг. Жутко, конечно, выглядит…», — говорится в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества пошутили, что на этом месте стоило бы снять очередную серию «Экстрасенсов». Знатоки уточнили, что этот гриб называется рядовка и он съедобный.

Ведьмины круги с древних времен были окружены массой суеверий. Сейчас специалисты объясняют их появление процессом отмирания мицелия грибов в центре круга с последующим разрастанием грибницы.