14 октября 2022

Грибники обнаружили под Челябинском ведьмины круги из грибов. Фото

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Город Озерск, интервью с главой Евгением Щербаковым. Челябинская область, лес, тропинки, озеро, природа, осень
Издревле ведьмины круги из грибов связывали с мистикой Фото:

В Копейске Челябинской области грибники обнаружили в лесу ведьмин круг из грибов. Фото они поделились в соцсетях.

«Поехали с семьей за грибами за Копейск в сторону Октябрьского и обнаружили вот такое чудо, поисковик говорит, что это ведьмин круг. Жутко, конечно, выглядит…», — говорится в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества пошутили, что на этом месте стоило бы снять очередную серию «Экстрасенсов». Знатоки уточнили, что этот гриб называется рядовка и он съедобный.

Ведьмины круги с древних времен были окружены массой суеверий. Сейчас специалисты объясняют их появление процессом отмирания мицелия грибов в центре круга с последующим разрастанием грибницы.

Ведьмин круг называют также кольцом эльфов

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В Копейске Челябинской области грибники обнаружили в лесу ведьмин круг из грибов. Фото они поделились в соцсетях. «Поехали с семьей за грибами за Копейск в сторону Октябрьского и обнаружили вот такое чудо, поисковик говорит, что это ведьмин круг. Жутко, конечно, выглядит…», — говорится в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях участники сообщества пошутили, что на этом месте стоило бы снять очередную серию «Экстрасенсов». Знатоки уточнили, что этот гриб называется рядовка и он съедобный. Ведьмины круги с древних времен были окружены массой суеверий. Сейчас специалисты объясняют их появление процессом отмирания мицелия грибов в центре круга с последующим разрастанием грибницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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