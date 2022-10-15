В Киевской области предупредили об отключениях света из-за ракетного удара

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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
В Киеве ожидают отключения электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара в Киевской области возможно отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«В Киеве и области возможны отключения электроэнергии в результате ракетного удара утром. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания», — сообщили в компании.

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили об ударах ракетами «Кинжал».

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла уже больше половины своей армии, сообщает «Национальная служба новостей». 10 и 11 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, пишет агентство Nation News.

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В результате ракетного удара в Киевской области возможно отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «В Киеве и области возможны отключения электроэнергии в результате ракетного удара утром. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания», — сообщили в компании. Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили об ударах ракетами «Кинжал». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла уже больше половины своей армии, сообщает «Национальная служба новостей». 10 и 11 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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