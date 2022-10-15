В Киевской области предупредили об отключениях света из-за ракетного удара

15 октября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Киеве ожидают отключения электроэнергии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара в Киевской области возможно отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «В Киеве и области возможны отключения электроэнергии в результате ракетного удара утром. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания», — сообщили в компании. Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили об ударах ракетами «Кинжал». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла уже больше половины своей армии, сообщает «Национальная служба новостей». 10 и 11 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, пишет агентство Nation News.

В результате ракетного удара в Киевской области возможно отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «В Киеве и области возможны отключения электроэнергии в результате ракетного удара утром. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания», — сообщили в компании. Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили об ударах ракетами «Кинжал». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла уже больше половины своей армии, сообщает «Национальная служба новостей». 10 и 11 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, пишет агентство Nation News.