Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды двум жителям округа. Награждение приурочено ко Дню отца, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Губернатор Югры Наталья Комарова вручила региональные награды: медаль «Отцовская слава» Сергею Бандурину, настоятелю прихода Храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Инициатору движения «Российские Студенческие Отряды» Сергею Еремину — почетный нагрудный знак «За активную работу с молодежью», — сообщает пресс-служба губернатора.
Бандурин один воспитывает семерых детей: трех девочек и четырех мальчиков. Еремин проводит многолетнюю работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Ранее URA.RU рассказало, что Комарова вручила государственные награды учителям Сургута. Звание почетного работника получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие педагоги.
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