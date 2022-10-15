Полковник запаса: в РФ мобилизуют меньше людей благодаря добровольцам

15 октября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мобилизованные россияне проходят полную подготовку, сказал Юрий Чмутин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Добровольцы заполнили собой многие военно-учетные специальности, которые требовались на момент начала частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, Ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «300 тысяч не просто по количеству. Хотя это и важный фактор. Они все расписаны по военно-учетным специальностям. Если пришли добровольцы и заполнили собой востребованные ранее, то какой смысл в переизбытке. Нужны, например, снайперы. 2000 человек, а добровольцы, которые пришли, подготовленные для этого военного искусства, заполнили эту нишу. Зачем набирать по мобилизации эту категорию граждан, которых нужно еще дополнительно обучать. Военные медики, например. Без них не обойтись. Потому что есть раненые. Необходима медицинская помощь непосредственно на поле боя. Пришли добровольцы с гражданских учреждений здравоохранения. Зачем тогда их брать из запаса», — сказал Юрий Чмутин. Он отметил, что мобилизованные граждане проходят тщательную подготовку перед отправкой в зону специальной операции. «То, что говорят недружественные страны, что мы готовим мясо на линию соприкосновения — это не так. Так делают они на Украине. Просто мобилизуют и отправляют на переднюю линию фронта. Без опыта и подготовки. Для нас главная задача сохранить жизнь людей. Есть несколько способов это сделать. Это профессионализм военнослужащего, его слаженные действия по выполнению задач, поставленных командиром, и поддержка всех органов власти в реализации этих задач, включая гуманитарную, психологическую и другие», — объяснил полковник. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России с 21 сентября. Заявлялось, что планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Российский лидер подвел предварительные итоги мобилизации 14 октября, заявив, что она завершится в течение двух недель.

Добровольцы заполнили собой многие военно-учетные специальности, которые требовались на момент начала частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, Ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «300 тысяч не просто по количеству. Хотя это и важный фактор. Они все расписаны по военно-учетным специальностям. Если пришли добровольцы и заполнили собой востребованные ранее, то какой смысл в переизбытке. Нужны, например, снайперы. 2000 человек, а добровольцы, которые пришли, подготовленные для этого военного искусства, заполнили эту нишу. Зачем набирать по мобилизации эту категорию граждан, которых нужно еще дополнительно обучать. Военные медики, например. Без них не обойтись. Потому что есть раненые. Необходима медицинская помощь непосредственно на поле боя. Пришли добровольцы с гражданских учреждений здравоохранения. Зачем тогда их брать из запаса», — сказал Юрий Чмутин. Он отметил, что мобилизованные граждане проходят тщательную подготовку перед отправкой в зону специальной операции. «То, что говорят недружественные страны, что мы готовим мясо на линию соприкосновения — это не так. Так делают они на Украине. Просто мобилизуют и отправляют на переднюю линию фронта. Без опыта и подготовки. Для нас главная задача сохранить жизнь людей. Есть несколько способов это сделать. Это профессионализм военнослужащего, его слаженные действия по выполнению задач, поставленных командиром, и поддержка всех органов власти в реализации этих задач, включая гуманитарную, психологическую и другие», — объяснил полковник. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России с 21 сентября. Заявлялось, что планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Российский лидер подвел предварительные итоги мобилизации 14 октября, заявив, что она завершится в течение двух недель.