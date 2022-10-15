Глава Минфина Канады призвала исключить Россию из G20

15 октября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Канаде признали, что у них не много рычагов влияния для исключения РФ из G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Россию нужно исключить из G20. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия не должна была присутствовать на заседаниях МВФ», — высказалась Фриланд. «На вопрос о том, что Канада может сделать, чтобы исключить Россию из МВФ или Большой двадцатки, она признала, что на данный момент все, что она может сделать, — это публично обвинить правительство президента Владимира Путина в его решении начать конфликт со своим соседом», — пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Фриланд. Она заявила, что Канада «продолжит привлекать Россию к ответственности». Канада и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Следующий саммит G20 пройдет через месяц в Индонезии. Его согласились посетить президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал 360 со ссылкой на The National. Позже Путин сказал, что вопрос о его поездке на саммит пока не решен окончательно, сообщает Life .

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Россию нужно исключить из G20. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия не должна была присутствовать на заседаниях МВФ», — высказалась Фриланд. «На вопрос о том, что Канада может сделать, чтобы исключить Россию из МВФ или Большой двадцатки, она признала, что на данный момент все, что она может сделать, — это публично обвинить правительство президента Владимира Путина в его решении начать конфликт со своим соседом», — пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Фриланд. Она заявила, что Канада «продолжит привлекать Россию к ответственности». Канада и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Следующий саммит G20 пройдет через месяц в Индонезии. Его согласились посетить президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал 360 со ссылкой на The National. Позже Путин сказал, что вопрос о его поездке на саммит пока не решен окончательно, сообщает Life.