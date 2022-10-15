Российские военные сорвали высадку ВСУ у Запорожской АЭС

В районе ЗАЭС была сорвана высадка десанта ВСУ, сообщает Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные Вооруженных сил РФ сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Операция ВС РФ была проведена в ночь с 13 на 14 октября, уточнили в Минобороны.
Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.
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