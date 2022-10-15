Российские военные сорвали высадку ВСУ у Запорожской АЭС

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В районе ЗАЭС была сорвана высадка десанта ВСУ, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Вооруженных сил РФ сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Операция ВС РФ была проведена в ночь с 13 на 14 октября, уточнили в Минобороны.

Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.

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Военные Вооруженных сил РФ сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Операция ВС РФ была проведена в ночь с 13 на 14 октября, уточнили в Минобороны. Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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