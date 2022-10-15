Российские военные сорвали высадку ВСУ у Запорожской АЭС

15 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В районе ЗАЭС была сорвана высадка десанта ВСУ, сообщает Минобороны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Вооруженных сил РФ сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Операция ВС РФ была проведена в ночь с 13 на 14 октября, уточнили в Минобороны. Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.

Военные Вооруженных сил РФ сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Операция ВС РФ была проведена в ночь с 13 на 14 октября, уточнили в Минобороны. Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на станцию прибыла миссия МАГАТЭ.