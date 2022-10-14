В центре Екатеринбурга подросток прокатился на прицепе трамвая. Видео

15 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

На проспекте Ленина заметили юного зацепера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Молодой человек зацепился за прицеп трамвая и прокатился по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Видео с экстремалом появилось в соцсетях. «Только не выкладывайте», — попросил герой ролика. «Сейчас во всех пабликах появится», — ответил водитель, снявший видео. На кадрах видно, как молодой человек сидит на прицепе трамвая, двигающегося по проспекту Ленина. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать видео и уточнить, поступали ли жалобы от прохожих. Обновлено в 16:50 (14:50 МСК), добавлен комментарий ГИБДД. «По данному факту проводится проверка. ГИБДД напоминает, что катание на прицепных устройствах приводит к печальным последствиям. Не повторяйте чужих ошибок», — отметили в ведомстве. Из-за популярности зацепинга (проезд с внешних сторон поездов и других видов транспорта — прим. ред.) среди молодежи Госдума готова принять в первом чтении законопроект «Единой России» об увеличении штрафов за зацепинг на поездах и трамваях в 40 раз. Как утверждают авторы инициативы, такое повышение штрафа должно снизить количество несчастных случаев на железной дороге.

Молодой человек зацепился за прицеп трамвая и прокатился по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Видео с экстремалом появилось в соцсетях. «Только не выкладывайте», — попросил герой ролика. «Сейчас во всех пабликах появится», — ответил водитель, снявший видео. На кадрах видно, как молодой человек сидит на прицепе трамвая, двигающегося по проспекту Ленина. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать видео и уточнить, поступали ли жалобы от прохожих. Обновлено в 16:50 (14:50 МСК), добавлен комментарий ГИБДД. «По данному факту проводится проверка. ГИБДД напоминает, что катание на прицепных устройствах приводит к печальным последствиям. Не повторяйте чужих ошибок», — отметили в ведомстве. Из-за популярности зацепинга (проезд с внешних сторон поездов и других видов транспорта — прим. ред.) среди молодежи Госдума готова принять в первом чтении законопроект «Единой России» об увеличении штрафов за зацепинг на поездах и трамваях в 40 раз. Как утверждают авторы инициативы, такое повышение штрафа должно снизить количество несчастных случаев на железной дороге.