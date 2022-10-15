Лукашенко: конфликт на Украине можно решить в течение недели

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко высказался о завершении конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Срок завершения спецоперации на Украине зависит от США и Великобритании, конфликт можно завершить в течение недели. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC.

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся. [Президенту Украины Владимира] Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — сказал Лукашенко в интервью NBC.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого стороны неоднократно проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию конфликта. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский отказывается садиться за стол переговоров. По его словам, Россия всегда открыта к разговору с Украиной, сообщает RT.

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Срок завершения спецоперации на Украине зависит от США и Великобритании, конфликт можно завершить в течение недели. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC. «Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся. [Президенту Украины Владимира] Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — сказал Лукашенко в интервью NBC. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого стороны неоднократно проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию конфликта. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский отказывается садиться за стол переговоров. По его словам, Россия всегда открыта к разговору с Украиной, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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