Лукашенко: конфликт на Украине можно решить в течение недели

15 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко высказался о завершении конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Срок завершения спецоперации на Украине зависит от США и Великобритании, конфликт можно завершить в течение недели. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC. «Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся. [Президенту Украины Владимира] Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — сказал Лукашенко в интервью NBC. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого стороны неоднократно проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию конфликта. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский отказывается садиться за стол переговоров. По его словам, Россия всегда открыта к разговору с Украиной, сообщает RT.

Срок завершения спецоперации на Украине зависит от США и Великобритании, конфликт можно завершить в течение недели. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC. «Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся. [Президенту Украины Владимира] Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», — сказал Лукашенко в интервью NBC. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого стороны неоднократно проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию конфликта. Затем обсуждение было приостановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский отказывается садиться за стол переговоров. По его словам, Россия всегда открыта к разговору с Украиной, сообщает RT.