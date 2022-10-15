Губернатор Севастополя объяснил взрывы над городом. Видео

Глава Севастополя попросил не выкладывать в сеть работу ПВО
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Пресс-конференция ОНФ в ТАСС, посвященная мусорной реформе. Москва, развожаев михаил
Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе в тренировочном режиме работает система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Казачьей бухты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах в небе над Севастополем 15 октября. Процесс работы ПВО попал на видео.

А днем ранее ПВО работали в Белгороде: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Часть жителей остались без электричества. Позже подача электроэнергии была восстановлена, передает телеканал 360.

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В Севастополе в тренировочном режиме работает система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Казачьей бухты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram. Ранее очевидцы сообщали о взрывах в небе над Севастополем 15 октября. Процесс работы ПВО попал на видео. А днем ранее ПВО работали в Белгороде: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Часть жителей остались без электричества. Позже подача электроэнергии была восстановлена, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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