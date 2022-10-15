Губернатор Севастополя объяснил взрывы над городом. Видео

Глава Севастополя попросил не выкладывать в сеть работу ПВО

15 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе в тренировочном режиме работает система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Казачьей бухты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram. Ранее очевидцы сообщали о взрывах в небе над Севастополем 15 октября. Процесс работы ПВО попал на видео. А днем ранее ПВО работали в Белгороде: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Часть жителей остались без электричества. Позже подача электроэнергии была восстановлена, передает телеканал 360.

В Севастополе в тренировочном режиме работает система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Казачьей бухты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram. Ранее очевидцы сообщали о взрывах в небе над Севастополем 15 октября. Процесс работы ПВО попал на видео. А днем ранее ПВО работали в Белгороде: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Часть жителей остались без электричества. Позже подача электроэнергии была восстановлена, передает телеканал 360.