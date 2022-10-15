Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе в тренировочном режиме работает система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Казачьей бухты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.
Ранее очевидцы сообщали о взрывах в небе над Севастополем 15 октября. Процесс работы ПВО попал на видео.
А днем ранее ПВО работали в Белгороде: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Часть жителей остались без электричества. Позже подача электроэнергии была восстановлена, передает телеканал 360.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер