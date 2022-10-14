В Белгороде прогремели семь взрывов

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Проиcшествие с машиной и рамой на Карла Либкнехта, 2. Екатеринбург, осколки стекла, автомобиль, машина
Военный корреспондент сообщает, что в Белгороде погремели семь взрывов. Один из них в центре города Фото:
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, где прогремели семь взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 12.50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут еще шесть. В небе видны следы работы ПВО», — сообщил корреспондент агентства. Это не первые взрывы на территории города и Белгородской области.

Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, где прогремели семь взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости». «Около 12.50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут еще шесть. В небе видны следы работы ПВО», — сообщил корреспондент агентства. Это не первые взрывы на территории города и Белгородской области. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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