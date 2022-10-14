В Белгороде прогремели семь взрывов

Военный корреспондент сообщает, что в Белгороде погремели семь взрывов. Один из них в центре города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, где прогремели семь взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Около 12.50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут еще шесть. В небе видны следы работы ПВО», — сообщил корреспондент агентства. Это не первые взрывы на территории города и Белгородской области.
Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области
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