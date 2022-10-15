Терапевт Звонков призвал менять губки для посуды каждый день

16 октября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

За ночь в губке размножаются бактерии, сказал Андрей Звонков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губку для посуды нужно менять каждый день, чтобы избежать размножения на ней бактерий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Губка для посуды вообще одноразовая или однодневная. Если ее плохо промыть, то в остатках жира за ночь размножаются бактерии. В каждой семье они обычно свои. Если использовать хлорсодержащие моющие средства, то они убьют бациллы. Но это даст еще плюс один-два дня. Потом лучше менять. Должен предупредить, что водопроводная городская вода обычно проходит несколько уровней дезинфекции и смягчения. Если в городе объявлена эпидситуация, губку надо менять ежедневно», — сказал Андрей Звонков. Даже если ее хорошо промывать, она все равно придет в негодность, отметил собеседник URA.RU. «Если губку жалко выбрасывать, то ее можно обработать уксусом, смочить, минут через пятнадцать прополоскать. Если же ее хорошо выполаскивать и пользоваться моющими антисептиками, то она портится механически. Перестает держать воду и моющее средство. Но опасности от нее нет», — объяснил терапевт.

Губку для посуды нужно менять каждый день, чтобы избежать размножения на ней бактерий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Губка для посуды вообще одноразовая или однодневная. Если ее плохо промыть, то в остатках жира за ночь размножаются бактерии. В каждой семье они обычно свои. Если использовать хлорсодержащие моющие средства, то они убьют бациллы. Но это даст еще плюс один-два дня. Потом лучше менять. Должен предупредить, что водопроводная городская вода обычно проходит несколько уровней дезинфекции и смягчения. Если в городе объявлена эпидситуация, губку надо менять ежедневно», — сказал Андрей Звонков. Даже если ее хорошо промывать, она все равно придет в негодность, отметил собеседник URA.RU. «Если губку жалко выбрасывать, то ее можно обработать уксусом, смочить, минут через пятнадцать прополоскать. Если же ее хорошо выполаскивать и пользоваться моющими антисептиками, то она портится механически. Перестает держать воду и моющее средство. Но опасности от нее нет», — объяснил терапевт.