Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине. Видео

15 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что разбираться, кто виноват, нужно потом Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину завершить конфликт. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC. «Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим конфликт и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Лукашенко в интервью NBC. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация завершится после достижения поставленных целей. Спецоперация может продлиться еще полгода, сроки зависят от того, какая цель будет выбрана для достижения, цитирует «Царьград» вице-президента совета по международным делам России генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сомневается, что конфликт с Россией завершится до конца года, передает Life .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину завершить конфликт. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC. «Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим конфликт и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Лукашенко в интервью NBC. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация завершится после достижения поставленных целей. Спецоперация может продлиться еще полгода, сроки зависят от того, какая цель будет выбрана для достижения, цитирует «Царьград» вице-президента совета по международным делам России генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сомневается, что конфликт с Россией завершится до конца года, передает Life.