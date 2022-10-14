14 октября 2022

За аренду однушки в Тюмени просят более 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, интерьер, квартира, апартаменты
Первый месяц жизни в квартире обойдется в 110 тысяч рублей из-за комиссии (архивное фото) Фото:

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 110 тысяч рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 65 квадратных метров.

«Однокомнатная квартира, 65 000 рублей в месяц, комиссия 45 500 рублей. Одиннадцатый этаж, 65 квадратных метров», — говорится в объявлении.

В квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Двор закрытый, выполнен современный ремонт, установлены кондиционер и подогрев пола. Квартира находится в районе Дома печати.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени двухкомнатную квартиру сдают за 220 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров.

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В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 110 тысяч рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 65 квадратных метров. «Однокомнатная квартира, 65 000 рублей в месяц, комиссия 45 500 рублей. Одиннадцатый этаж, 65 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Двор закрытый, выполнен современный ремонт, установлены кондиционер и подогрев пола. Квартира находится в районе Дома печати. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени двухкомнатную квартиру сдают за 220 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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