Первый месяц жизни в квартире обойдется в 110 тысяч рублей из-за комиссии (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 110 тысяч рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 65 квадратных метров.

«Однокомнатная квартира, 65 000 рублей в месяц, комиссия 45 500 рублей. Одиннадцатый этаж, 65 квадратных метров», — говорится в объявлении.

В квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Двор закрытый, выполнен современный ремонт, установлены кондиционер и подогрев пола. Квартира находится в районе Дома печати.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени двухкомнатную квартиру сдают за 220 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров.