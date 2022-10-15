Диетолог Гинзбург: хлеб помогает похудеть и защищает от старения

16 октября 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

В хлебе содержится множество полезных для организма веществ, отметил Михаил Гинзбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хлеб из муки второго сорта и цельнозерновой помогают снижать вес и защищают от появления диабета, атеросклероза и раннего старения. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если человек предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб, то у него углеводы усваиваются медленно, энергия поступает медленно. Он долго остается сытым. Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения. Очень хорошая вещь — хлеб с добавлением семечек, хлопьев, злаков, из овсяной муки. Он насыщает организм белком, витаминами группы B, а также минералами, такими как калий, магний и селен», — рассказал Михаил Гинзбург. По его словам, хлеб может вызвать совершенно противоположный эффект. «Хлеб очень интересный продукт. Он в одних и тех же случаях может быть полезным и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан. Если из муки высшего сорта, многократно просеянная, из которой удалены практически все пищевые волокна, то он будет усваиваться слишком быстро. Это продукт с высоким гликемическим индексом. Слишком быстрое усвоение углеводов приводит к резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ. Если человек из раза в раз ест такой хлеб, то у него довольно быстро расшатывается углеводный обмен, нарушается жировой обмен, возникает риск нарастания веса и развития диабета, атеросклероза», — добавил диетолог. Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Создать этот праздник предложил Международный союз пекарей и пекарей-кондитеров.

Хлеб из муки второго сорта и цельнозерновой помогают снижать вес и защищают от появления диабета, атеросклероза и раннего старения. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если человек предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб, то у него углеводы усваиваются медленно, энергия поступает медленно. Он долго остается сытым. Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения. Очень хорошая вещь — хлеб с добавлением семечек, хлопьев, злаков, из овсяной муки. Он насыщает организм белком, витаминами группы B, а также минералами, такими как калий, магний и селен», — рассказал Михаил Гинзбург. По его словам, хлеб может вызвать совершенно противоположный эффект. «Хлеб очень интересный продукт. Он в одних и тех же случаях может быть полезным и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан. Если из муки высшего сорта, многократно просеянная, из которой удалены практически все пищевые волокна, то он будет усваиваться слишком быстро. Это продукт с высоким гликемическим индексом. Слишком быстрое усвоение углеводов приводит к резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ. Если человек из раза в раз ест такой хлеб, то у него довольно быстро расшатывается углеводный обмен, нарушается жировой обмен, возникает риск нарастания веса и развития диабета, атеросклероза», — добавил диетолог. Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Создать этот праздник предложил Международный союз пекарей и пекарей-кондитеров.