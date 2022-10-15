Sky News: министр обороны Британии подаст в отставку из-за Трасс

15 октября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс хочет увеличить расходы Британии на оборону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может уйти в отставку из-за премьер-министра Лиз Трасс, которая хочет увеличить военные расходы. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Новый канцлер Великобритании Джереми Хант поднял вопрос о возможности отказа от ключевого обещания Лиз Трасс увеличить расходы на оборону — шаг, который, вероятно, будет означать отставку ее министра обороны Бена Уоллеса. На вопрос, будет ли любое отступление от целей расходов на оборону причиной отставки, источник в обороне сказал, что г-н Уоллес будет требовать от премьер-министра выполнения взятых на себя обязательств», — передает Sky News. Трасс пообещала увеличить расходы на вооружение до 3% национального дохода к 2030 году. Но Хант в субботу отказался поднимать эту сумму. Джереми Хант стал канцлером казначейства Британии. Это произошло после того, как Трасс уволила предыдущего главу Минфина Квази Квартенга, который проработал 38 дней, передает телеканал 360.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может уйти в отставку из-за премьер-министра Лиз Трасс, которая хочет увеличить военные расходы. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Новый канцлер Великобритании Джереми Хант поднял вопрос о возможности отказа от ключевого обещания Лиз Трасс увеличить расходы на оборону — шаг, который, вероятно, будет означать отставку ее министра обороны Бена Уоллеса. На вопрос, будет ли любое отступление от целей расходов на оборону причиной отставки, источник в обороне сказал, что г-н Уоллес будет требовать от премьер-министра выполнения взятых на себя обязательств», — передает Sky News. Трасс пообещала увеличить расходы на вооружение до 3% национального дохода к 2030 году. Но Хант в субботу отказался поднимать эту сумму. Джереми Хант стал канцлером казначейства Британии. Это произошло после того, как Трасс уволила предыдущего главу Минфина Квази Квартенга, который проработал 38 дней, передает телеканал 360.