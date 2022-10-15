Илон Маск: Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины

Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать на киевский режимФото: Global Look Press
Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал оплачивать спутниковые услуги Starlink без дополнительных денег.
«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал американский предприниматель в Twitter (заблокирован в РФ).
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Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал оплачивать спутниковые услуги Starlink без дополнительных денег. «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал американский предприниматель в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя.