Экс-посол Украины Мельник обматерил Илона Маска, назвавшего Крым российским

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя Илона Маска «отстать» от Украины. Так дипломат отреагировал на предложение бизнесмена обеспечить нейтральный статус Украины.
«****** [отвали] — это мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал Мельник. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta).
Ранее Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины.
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя Илона Маска «отстать» от Украины. Так дипломат отреагировал на предложение бизнесмена обеспечить нейтральный статус Украины. «****** [отвали] — это мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал Мельник. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской, запрещенной на территории РФ организации Meta). Ранее Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины.