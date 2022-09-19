В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«Остановочные комплексы выполнены из высокоуглеродистой стали, окрашены атмосферостойкой краской. В остеклении использовались бронированные стекла типа „триплекс“. В изготовлении трех остановок были задействованы семь осужденных ИК-12», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск, Свердловская область) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово.
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