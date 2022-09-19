19 сентября 2022

В Нижнем Тагиле благодаря зекам появились «золотые» остановки. Фото

Остановки золотого цвета изготовили заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зэки ИК-12 изготовили остановочные комплексы Фото:

В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Остановочные комплексы выполнены из высокоуглеродистой стали, окрашены атмосферостойкой краской. В остеклении использовались бронированные стекла типа „триплекс“. В изготовлении трех остановок были задействованы семь осужденных ИК-12», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск, Свердловская область) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово.

«Золотые» остановки украсят Нижний Тагил
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. «Остановочные комплексы выполнены из высокоуглеродистой стали, окрашены атмосферостойкой краской. В остеклении использовались бронированные стекла типа „триплекс“. В изготовлении трех остановок были задействованы семь осужденных ИК-12», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск, Свердловская область) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...