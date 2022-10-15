15 октября 2022
14 октября 2022

В свердловском городе больше недели ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, медицинская маска, защитная маска, пожилой мужчина, маска на лицо, covid19, коронавирус
Близкие мужчины не знают, какая одежда была на нем в день пропажи (фото из архива) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 38-летний Рустам Саляхов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что мужчина покинул дом 7 октября.

«Помогите найти Саляхова Рустама. С 7 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост мужчины — 190 сантиметров, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина худощавого телосложения. Во что был одет Рустам в день пропажи — неизвестно. Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите по номеру +7 (902) 274-95-00.

Ранее URA.RU писало о 37-летней женщине, пропавшей в Екатеринбурге 10 октября. Волонтеры утверждают, что она нуждается в медицинской помощи.

Саляхов Рустам пропал 7 октября в Каменске-Уральском
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 38-летний Рустам Саляхов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что мужчина покинул дом 7 октября. «Помогите найти Саляхова Рустама. С 7 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 190 сантиметров, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина худощавого телосложения. Во что был одет Рустам в день пропажи — неизвестно. Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите по номеру +7 (902) 274-95-00. Ранее URA.RU писало о 37-летней женщине, пропавшей в Екатеринбурге 10 октября. Волонтеры утверждают, что она нуждается в медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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