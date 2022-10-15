В свердловском городе больше недели ищут пропавшего мужчину. Фото

16 октября 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Близкие мужчины не знают, какая одежда была на нем в день пропажи (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 38-летний Рустам Саляхов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что мужчина покинул дом 7 октября. «Помогите найти Саляхова Рустама. С 7 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 190 сантиметров, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина худощавого телосложения. Во что был одет Рустам в день пропажи — неизвестно. Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите по номеру +7 (902) 274-95-00. Ранее URA.RU писало о 37-летней женщине, пропавшей в Екатеринбурге 10 октября. Волонтеры утверждают, что она нуждается в медицинской помощи. Саляхов Рустам пропал 7 октября в Каменске-Уральском Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 38-летний Рустам Саляхов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что мужчина покинул дом 7 октября. «Помогите найти Саляхова Рустама. С 7 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 190 сантиметров, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина худощавого телосложения. Во что был одет Рустам в день пропажи — неизвестно. Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите по номеру +7 (902) 274-95-00. Ранее URA.RU писало о 37-летней женщине, пропавшей в Екатеринбурге 10 октября. Волонтеры утверждают, что она нуждается в медицинской помощи.